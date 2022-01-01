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الكشف عن تحويلات مالية سرية من إسرائيل للسلطة الفلسطينية

الإثنين 18 يوليو 2022 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تحويلات مالية سرية من إسرائيل للسلطة الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم  العبرية في تقرير نشرته أمس، أن الجهات الرسمية في إسرائيل تدير صندوقًا سريا يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

 
ووفقا للصحيفة فإن الصندوق يتم إدارته خارج الميزانية ومن قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة المالية.
 
وبحسب الصحيفة، فإن هذه قناة لم تكن معروفة حتى الآن، وأنه تم الكشف عنها من خلال رد قدمه ممثل الدولة ردًا على التماس قدم إلى المحكمة العليا بشأن تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية.
 
وأشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أجرت قبل شهر مناقشة مستفيضة حول المدفوعات للفلسطينيين، وعلى الرغم من مشاركة 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية من بينهم الإدارة المدنية ووزارة المالية وغيرهم، إلا أنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومة وتم التستر عليها.

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