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استطلاع: "الصهيونية الدينية" برئاسة بن غفير يقفز الى 13 مقعدا

الإثنين 18 يوليو 2022 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: "الصهيونية الدينية" برئاسة بن غفير يقفز الى 13 مقعدا



القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع انتخابي جديد للقناة الاسرائيلية "13" مساء اليوم انه في حال ترأس النائب ايتمار بن غفير رئاسة حزب "الصهيونية الدينية" فإن الحزب يقفز إلى 13 مقعدا، ويصبح الحزب ثالث أكبر حزب في اسرائيل، في حين أنه يحصل تحت رئاسة بتسلئيل سموتريش على ما بين 9 الى 10 مقاعد.

وبحسب هذا السيناريو يحصل الليكود على 32 مقعدا مقابل 35-36 مقعدا في الاستطلاعات الأخرى، باقي أحزاب كتلة اليمين تتوزع حيث يحصل "شاس" المتدين على 8 مقاعد ، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، وتصل كتلة نتنياهو على 60 مقعدا.

وفي الجانب الآخر من الخريطة السياسية، يحصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 22 مقعدا، القائمة المشتركة التي تجمع بيني غانتس وغدعون ساعر تحصل على 11 مقعدا فقط، حزب العمل 7 مقاعد و"يسرائيل بيتنو" على 6 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد، بينما حزبي "ميرتس" و"القائمة الموحدة" يحصل كل واحد منهما على 4 مقاعد، في حين أن حزب "يمينا" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم.

وكيف تبدو الخريطة السياسية حين يرأس كل من زهافا جالئون أو يائير جولان رئاسة ميرتس؟ في حال ترأست جالئون القائمة، ميرتس برئاستها يحصل على 5 مقاعد، وباقي الاحزاب تنقسم كالتالي: الليكود يحصل على 34 مقعدا ، "يش عتيد" مع 22 مقعدا، اتحاد غانتس-ساعر مع 12 مقعدا، الصهيونية الدينية برئاسة سموتريش مع 10 مقاعد، شاس مع 8 مقاعد، يهدوت هتوراة مع 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" ، "العمل" والقائمة "المشتركة" يحصل كل واحد منهم على 6 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعدة و"يمينا" لا تتجاوز نسبة الحسم، الكتلة برئاسة نتنياهو تحصل على 59 مقاعد، والاحزاب التي تركب الحكومة الحالية تحصل على 55 مقعدا.

وفي حال ترأس يائير جولان رئاسة ميرتس؟ فإن الحزب يكون قريبا من نسبة الحسم مع 4 مقاعد، وباقي الأحزاب تتوزع كالتالي :الليكود مع 34 مقعدا، يش عتيد مع 22 مقعدا، قائمة غانتس-ساعر مع 12 مقعدا، الصهيونية الدينية مع 10 مقاعد، شاس مع 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" و"العمل" يحصل كل واحد منهما على 7 مقاعد، القائمة المشتركة و"يسرائيل بيتنو" يحصلون على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة مع 4 مقاعد، ايضا "يمينا" برئاسة اييلت شاكيد لاتتجاوز نسبة الحسم، وفي مبنى الكتل لا يوجد تغير.

وحين سئل المستطلعين عن مدى الملائمة لرئاسة الحكومة ، تبين أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يواصل الحصول على 45 بالمئة تأييد ويائير لابيد يحصل على 32 بالمئة.

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