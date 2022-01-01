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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 18 يوليو 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

"هآرتس":  

  • مسؤول إيراني: بمقدور إيران انتاج قنبلة نووية إذا أرادت ذلك  

  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هناك إلزام أخلاقي لقصف إيران  

  • مجلس بلدية العفولة سيمنع تعليم السواقة أيام السبت لإبعاد العرب عن المدينة  

  • السعودية حذرت من الاقتراب العلني لإسرائيل

  • مئات المدارس في إسرائيل بدون مدراء  

"يديعوت احرونوت":  

  • للمرة الثانية خلال شهر: مقتل شرطي دهسا وزوجته تهاجم وزير الأمن الداخلي لأنه لا يسمح بإطلاق الرصاص  

  • الشرطة تقول إن الخلفية جنائية والمشتبه به بعملية الدهس قاصر من رام الله سيتم تمديد اعتقاله اليوم للمرة الثانية  

  • الناطق باسم الجيش: صفقة الطائرات المسيرة بين إيران وروسيا تقلق إسرائيل  

  • حزب العمل سينتخب اليوم رئيسا له والمنافسة بين رئيسة الحزب الحالية ميراف ميخائيلي والسكرتير العام للحزب عيدن حرموني  

  • نتنياهو يوزع ميداليات مع صورته وانتقادات شديدة اللهجة له  

  • الفوضى في مطار اللد: تأخير ساعات طويلة بسبب النقص في الأيدي العاملة  

"معاريف":  

  • مقتل الشرطي خلال تأدية واجبه  

  • اعتقال 11 شابا من بلدة طوبا زنغرية والتهمة حرق حافلات تعود لشركة عربية من الناصرة  

  • تفاؤل في حزب ميرتس من عودة رئيسة الحزب سابقا الى المنافسة على رئاسته من جديد  

  • الرئيس الفرنسي: اللاسامية اليوم أكثر قوة من الماضي  

  • لبيد: الهدف منع رفع أسعار الخبز

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#الصحف الإسرائيلية

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