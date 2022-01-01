أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

اعتقال 11 شابا من بلدة طوبا زنغرية والتهمة حرق حافلات تعود لشركة عربية من الناصرة

تفاؤل في حزب ميرتس من عودة رئيسة الحزب سابقا الى المنافسة على رئاسته من جديد