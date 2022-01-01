فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
"هآرتس":
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مسؤول إيراني: بمقدور إيران انتاج قنبلة نووية إذا أرادت ذلك
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هناك إلزام أخلاقي لقصف إيران
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مجلس بلدية العفولة سيمنع تعليم السواقة أيام السبت لإبعاد العرب عن المدينة
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السعودية حذرت من الاقتراب العلني لإسرائيل
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مئات المدارس في إسرائيل بدون مدراء
"يديعوت احرونوت":
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للمرة الثانية خلال شهر: مقتل شرطي دهسا وزوجته تهاجم وزير الأمن الداخلي لأنه لا يسمح بإطلاق الرصاص
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الشرطة تقول إن الخلفية جنائية والمشتبه به بعملية الدهس قاصر من رام الله سيتم تمديد اعتقاله اليوم للمرة الثانية
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الناطق باسم الجيش: صفقة الطائرات المسيرة بين إيران وروسيا تقلق إسرائيل
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حزب العمل سينتخب اليوم رئيسا له والمنافسة بين رئيسة الحزب الحالية ميراف ميخائيلي والسكرتير العام للحزب عيدن حرموني
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نتنياهو يوزع ميداليات مع صورته وانتقادات شديدة اللهجة له
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الفوضى في مطار اللد: تأخير ساعات طويلة بسبب النقص في الأيدي العاملة
"معاريف":
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مقتل الشرطي خلال تأدية واجبه
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اعتقال 11 شابا من بلدة طوبا زنغرية والتهمة حرق حافلات تعود لشركة عربية من الناصرة
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تفاؤل في حزب ميرتس من عودة رئيسة الحزب سابقا الى المنافسة على رئاسته من جديد
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الرئيس الفرنسي: اللاسامية اليوم أكثر قوة من الماضي
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لبيد: الهدف منع رفع أسعار الخبز
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