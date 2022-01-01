رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها خبر إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لطوباس، ومهاجمة مستوطنين لمواطنين غرب أريحا.

كما تناولت شكر الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تجديد وقوفهما إلى جانب شعبنا في قمة جدة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات خلال مواجهات في طوباس ومسافر يطا

- الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تجديد وقوفهما إلى جانب شعبنا في قمة جدة

- اشتية: اغتيال كنفاني مؤلم وصادم لكنه ظل حيا بما تركه من إرث أدبي وصحفي وحضور وطني

- بيان صادر عن رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة

- "التعليم العالي" تحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

- المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

- إنشاء 3 خيام لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

- "التنمية": سنعلن عن موعد صرف مساعدات الأسر المستفيدة حال توفر الأموال

- استمرار الحرائق في أوروبا الغربية تحت تأثير موجة الحر وتنبيه "أحمر" في بريطانيا

- وقف مخبز عن العمل في محافظة رام الله والبيرة لافتقاره للشروط الصحية والبيئية المطلوبة

"الأيام":

- إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لطوباس ومستوطنون يهاجمون المواطنين غرب أريحا

- الرئيس يشكر الملك سلمان وولـي عهده على مواقفهما

- القنصل الفرنسي بالقدس: من غير الممكن تحقيق السلام دون التقدم نحو حل الدولتين

- "كورونا" في فلسطين: وفاة واحدة ورصـد 6954 إصابـة خلال أسـبـوع

- لابيد يهدد قطاع غزة "برد سريع وبلا تردد" مقابل أي قذيفة أو بالون

- 100 مليون دولار من 4 دول خليجية لشبكات مستشفيات القدس الشرقية

- إسرائيل: اكتشاف 3 إصابات تحمل سلالة جديدة من "كورونا"

- مراقبون: بايدن غادر الشرق الأوسط من دون تحقيق أي اختراق دبلوماسي

- روسيا تستعد لشن هجوم واسع بشرق أوكرانيا في مواجهة أسلحة غربية جديدة

- قائد القيادة الوسطى الأميركية يبحث في إسرائيل "التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط والخليج"

"القدس":

- الاحتلال ينشر 3 آلاف كاميرا ويشكل مليشيا للمستوطنين بالقدس

- إصابات في طوباس واعتداءات للمستوطنين

- بايدن نزع العلم الإسرائيلي عن سيارته لدى زيارته مستشفى "المطلع"

- نقابة المحامين تصعد احتجاجاتها وتعلق العمل أمام جميع المحاكم اليوم

- رئيس الوزراء الاسرائيلي يهدد فصائل غزة

- روسيا تواصل قصف مدن أوكرانية

- إيران: بمقدورنا صنع قنبلة نووية وأجرينا مناورات لضرب العمق الإسرائيلي