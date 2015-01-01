  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كوخافي: الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني مستمر

الأحد 17 يوليو 2022 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني مستمر



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء يوم الأحد، إن الدبلوماسية قد تفشل، لكن الاستعداد لخيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني "واجب أخلاقي"، على حد وصفه.

جاء ذلك في كلمة لكوخافي خلال مراسم تبادل قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، حيث تم تعيين اللواء رافي ميلو خلفا لأوري غوردين، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه قائدا للقيادة الشمالية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال كوخافي: "منع إيران من التسلح النووي من خلال الدبلوماسية هو الطريقة المفضلة".

واستدرك بقوله: "لكن التاريخ أثبت مرات عديدة أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل أو تنجح فقط فترة زمنية – ثم تواجه انتهاك أو خيانة".

وأضاف كوخافي الذي سينهي ولايته في الأشهر المقبلة، إن "إعداد الجبهة الداخلية للحرب كان قضية مهمة منذ قيام إسرائيل، لكنها أصبحت مطلبا متزايدا على مر السنين".

وتابع: "هذه مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل احتمال أن نكون مطالبين بالعمل ضد التهديد النووي، ويجب أن تكون جزءا من الاستعدادات المكثفة التي نتقدم بها لساعة الصفر".

وقال كوخافي: "يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد بقوة للهجوم على إيران لسببين. أولاً، في حالة عدم وجود اتفاق واستمرار البرنامج النووي الإيراني في التوسع".

وأضاف: "الثاني، في حال وجود اتفاق مماثل أو مشابه للاتفاق السابق، وهو ما يعني اتفاقا سيئا، ما يهيئ الظروف لإيران لتصبح دولة نووية بعد فترة وجيزة من انتهاء صلاحيته (الاتفاق)".

وشدد كوخافي على أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يستعد لكل تطور ولكل سيناريو"، مضيفا أن "إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني هو التزام أخلاقي، وأمر الساعة للأمن القومي (الإسرائيلي)".

ومضى موضحا: "تعد الاستعدادات للعمل العسكري ضد البرنامج النووي في قلب الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي، وتشمل مجموعة متنوعة من الخطط العملياتية، وتخصيص موارد عديدة، والحصول على الأسلحة المناسبة، والاستخبارات والتدريب".

وقال: "يوفر الجيش الإسرائيلي القدرة العسكرية لليوم الذي ستسعى فيه القيادة السياسية إلى اتخاذ قرار".

ومنذ عدة أشهر تشهد العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد دونالد ترامب وفرضت عقوبات واسعة على طهران التي تخلت بدورها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتعارض إسرائيل العودة للاتفاق الأصلي وتقول إنه لا يحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، بل يؤخر ذلك، كما لا يقيد برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بطهران.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تكشف عن السبب الرئيسي لزيارة بايدن..

شاهد..بعد تلاوتها على مسامع بايدن.. تفسيرات وتفاعل مع آية قرآنية افتتحت بها قمة جدة

النخالة يفكر بشكل مغاير عن حماس.. "هآرتس": إسرائيل غير مهتمة بمواجهة عسكرية في القطاع

التنمية تحدد موعد صرف الدفعة القادمة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

فاكهة تقتل السرطان ...

اسرائيل تتحدث عن تطورات مخيفة ومقلقة في الشرق الأوسط وهي كالتالي ..

عن الإصرار العجيب لبسام جرّار..أكرم عطا الله

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد عملية عسكرية في غزة خلال العام الجاري

قصف

لبيد يهدد فصائل غزة ويتحدث عن أهداف لم تتوقعها حماس

الصحة بغزة : 600 إصابة بكورونا اليوم ذورة و الموجة الخامسة خلال أسبوعين

"هارتس" تكشف عن السبب الرئيسي لزيارة بايدن..

صحيفة تكشف رسائل المقاومة بغزة للاحتلال .. ما علاقة ايران ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم