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بلير : خسرنا المعركة مع روسيا والغرب يفقد هيمنته

الأحد 17 يوليو 2022 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلير : خسرنا المعركة مع روسيا والغرب يفقد هيمنته



لندن/ وكالات/

أكد رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير أن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت ضعف الغرب وأفقد هيمنته على الساحة في ظل صعود الصين بقوة لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا، وهو الأمر الذي يساعد تغيرًا على الساحة منذ قرون، ولفت توني بلير إلى ان الحال يمر بمرحلة تحول تاريخية يمكن مقارنتها الحرب العالمية الثانية، أو انهيار الاتحاد السوفيتي لكن هذه المرة ليس الغرب فائز.

نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية

أوضح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير في خطاب ألقاه أن الدروس الحالية للقيادة الغربية تشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية، ولفت إلى أن العالم يصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب وأن هناك تغيرات جيوسياسية الأكثر في هذا القرن ولكنه هذه المرة سيأتي من الصين بدلًا من روسيا.

ولفت إلى أن الحرب الأوكرانية أظهرت أنه لا يمكن الاعتماد على الصين في التصرف بطريقة عقلانية وذكر أن قوة الصين طبيعية وأنها ليست الاتحاد السوفياتي إذ أن الغرب لا يسمح للصين بالتفوق العسكري، مشددًا على ضرورة الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري وأنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن تكون لهم القوة عسكريًا للتعامل مع أى مواجهة وصراع في كل المناطق.

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