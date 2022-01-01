صحيفة إسرائيلية: بيع المسيرات الايرانية لروسيا لن يقيد نشاط إسرائيل في سوريا

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي بأن صفقة بيع الطائرات المسيرة بين إيران وروسيا، من غير المرجح أن تشمل اتفاقا يقيد نشاط إسرائيل في سوريا.

وأكد مسؤول سياسي للصحيفة أنه وبشكل عام لا تفضل إسرائيل التقارب بين روسيا وإيران.

وأعلن الكرملين مؤخرا أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور طهران في الـ19 من يوليو الجاري.

وأشار السفير الروسي لدى إيران ليفان جاغاريان، إلى أن الرئيس الروسي سيلتقي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وسيعقد محادثات منفصلة مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، قبل قمة مشتركة تجمع الزعماء الثلاثة.

المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية