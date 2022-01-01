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"التعليم العالي" تحذّر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

الأحد 17 يوليو 2022 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تحذّر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة



رام الله / سما /

 حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة، من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال.

ودعت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أصحاب المكاتب غير المرخصة والأشخاص المخالفين للتوقف فورا عن نشر الإعلانات وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة للطلبة وإحضار القبولات والمقاعد الدراسية، مشيرة إلى أنه سيتم ملاحقة أي مكتب يمارس أعمالا دون ترخيص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وحثّت أولياء الأمور والطلبة على ضرورة تحرّي الدقة في اختيار مكتب الخدمات، والتعامل مع المكاتب المعتمدة لدى الوزارة، لافتة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المُعتمدة من خلال الرابط:

 www.mohe.pna.ps/services/licensedoffices

يُذكر أن مكاتب الخدمات الجامعية تتولى مهمة توفير القبولات والمقاعد الدراسيّة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة.

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