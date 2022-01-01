مركز السلامة بـ"البوليتكنك": 13 حالة وفاة مهنية في قطاعات اقتصادية مختلفة

رام الله / سما /

نشر المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية بجامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم الأحد، التقرير الاستقرائي النصفي حول الحوادث القاتلة في الضفة الغربية للعام الجاري 2022، حيث سُجّلتْ 13 حالة وفاة مهنية في قطاعات اقتصادية مُختلفة منذ بداية العام الجاري.

وقال مدير المركز مالك سلهب، إن هذا المركز يأتي ضمن خطة الجامعة واهدافها في خدمة المُجتمع من خلال مراكزها المُختلفة، وسعيا منها في المُساهمة في تحسين الظروف المهنية للعمال والفنيين من خلال الدراسات والبرامج التي يعقدها المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية.

واستعرض التقرير الحوادث المهنية التي أدت الى خسائر بشرية، وكشف أسبابها، ووضع توصيات تجنبها والتقليل من اثارها السلبية على المُجتمع.

فمنذ بداية العام، سُجّلتْ 13 وفاة مهنية في قطاعات اقتصادية مُختلفة أقل بـ50% مُقارنة بـ27 وفاة مهنية سُجّلت بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث كانت أعلى الوفيات في العام 2022 في القطاع الانشائي وعددها 5 وفيات بنسبة 38%، كما سُجّلتْ 3 وفيات في قطاع البناء بسبب السقوط من علو، ووفاة واحدة أثناء تركيب ألواح شمسية، ووفاة بسبب انقلاب رافعة شوكية في محل لبيع مواد البناء.

من ناحية أخرى، فقد سُجلت وفاتان في القطاع الزراعي بنسبة 15%، إحداهما بسبب التكهرب، وأخرى بسبب السقوط عن معدّة عمل، أما باقي الوفيات فتوزعت بالتساوي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.