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الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على وقوفهما إلى جانب شعبنا في قمة جدة

الأحد 17 يوليو 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على وقوفهما إلى جانب شعبنا في قمة جدة



رام الله / سما /

شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، خادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب شعبنا.

وشكر سيادته في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما لحقوق شعبنا الوطنية ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والشكر موصول للدول الشقيقة المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان، "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".

كما أعرب سيادته عن تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

وجدّد شكره، سائلا الله تعالى أن يمتع الملك سلمان بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يحفظه والمملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعبا بدوام التقدم والسؤدد والازدهار.

وأشاد الرئيس في برقية التهنئة لولي العهد، بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا، سائلا الله تعالى لسموه بالصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بدوام الخير والازدهار.

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