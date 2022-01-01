صلوات ورقصات صاخبة للمستوطنين داخل الاقصى بحراسة الشرطة

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلواتهم فيه.

وضمن مجموعات متتالية خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، نفذ 348 مستوطنا اقتحاماتهم للأقصى عبر باب المغاربة- الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه-، بحراسة من شرطة الاحتلال.

وقام مستوطنون بأداء صلواتهم داخل الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية "عند باب الرحمة" مقابل قبة الصخرة، فيما قامت مجموعة بالصلاة وشكلت حلقات الرقص داخل الأقصى عند باب الحديد، ووفرت الشرطة لهم الحماية الكاملة.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتكثيف الاقتحامات للأقصى اليوم في تزامنا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من تموز" .