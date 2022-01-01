النوم الجيد ينضم إلى قائمة من ثمانية عوامل لصحة القلب

وكالات / سما /

قالت جمعية القلب الأمريكية، إن النوم الجيد المنتظم ضمن العوامل التي تؤدي إلى تحسين صحة القلب والتمتع بصحة جيدة وإطالة عمر الإنسان.

ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، ينضم النوم الجيد إلى سبعة عوامل أخرى تحافظ على صحة القلب وتطيل العمر، وهي الحفاظ على وزن صحي، وعدم التدخين، والنشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم عند مستويات مقبولة.

وقالت الجمعية، إن البالغين يجب أن يناموا ما بين سبع إلى تسع ساعات يوميا. أما الأطفال، فحددت ثماني إلى 10 ساعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، و9 إلى 12 ساعة لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، و10 إلى 16 ساعة للأطفال بعمر 5 سنوات أو أقل.

ويقول العلماء إن الجسم يحتاج إلى النوم للشفاء وإصلاح نفسه، أما عدم الحصول على قسط كاف من النوم، فيزيد خطر الإصابة بأمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.