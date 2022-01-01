  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ضربة قضائية جديدة لآمبر هيرد

الأحد 17 يوليو 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قضائية جديدة لآمبر هيرد



وكالات / سما /

رفضت قاضية في فيرجينيا طلبا كانت تقدمت به الممثلة آمبر هيرد، لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق الممثل جوني ديب.

وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكن طلبهم تم رفضه من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

وأكدت أزكاريت "عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت"، وأن العضو المحلف "كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة".

وأضافت: "تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم".

وكانت هيئة المحلفين توصلت في الأول من يونيو الماضي إلى أن ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير، لكنها حكمت لصالح نجم سلسلة أفلام "قرصان الكاريبي" بعد محاكمة مكثفة استمرت 6 أسابيع اتّهم خلالها كل منهما الآخر بممارسات عنفية.

#آمبر هيرد #المحاكمة #جوني ديب

الأكثر قراءة اليوم

صور ..غرق شاب من غزة أثناء محاولته الهجرة إلى اليونان

البيان الختامي لقمة جدة: تاكيد على الشراكة الاستراتيجية مع اميركا

غانتس يجمّد 1500 تصريح لغزة ردا على إطلاق الصواريخ

"هارتس" تكشف عن السبب الرئيسي لزيارة بايدن..

فاكهة تقتل السرطان ...

وزير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من غزة يأتي لإبراز القضية الفلسطينية في ظل زيارة بايدن

اسرائيل تتحدث عن تطورات مخيفة ومقلقة في الشرق الأوسط وهي كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

قصف

لبيد يهدد فصائل غزة ويتحدث عن أهداف لم تتوقعها حماس

الصحة بغزة : 600 إصابة بكورونا اليوم ذورة و الموجة الخامسة خلال أسبوعين

"هارتس" تكشف عن السبب الرئيسي لزيارة بايدن..

صحيفة تكشف رسائل المقاومة بغزة للاحتلال .. ما علاقة ايران ؟

النخالة يفكر بشكل مغاير عن حماس.. "هآرتس": إسرائيل غير مهتمة بمواجهة عسكرية في القطاع

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم