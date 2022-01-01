الزوايدة يتعاقد مع خامس وسادس صفقات الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي شباب الزوايدة حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً للظهور الجديد للفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.

وتوصل الزوايدة لاتفاق على ضم المدافع محمد الجرجاوي، ولاعب خدمات خانيونس مهدي أبو عرمانة.

ويعتبر الجرجاوي وأبو عرمانة اللاعبان الرابع والخامس اللذان ينضمان للزوايدة في الانتقالات الصيفية بعدما سبق له ضم اللاعبين: محمد أبو شعيب، طارق الهور، حسن جودة، وعلي أبو مصطفى.

ويسعى الزوايدة لاستغلال الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق بمزيد من اللاعبين لضمان الظهور بشكل قوي في الدرجة الممتازة التي صعد إليها بعد سنوات طويلة من الهبوط بين الدرجات الدنيا.