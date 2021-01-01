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اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة وانطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية

الأحد 17 يوليو 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة وانطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية



غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة عن موعد قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية الخامسة للموسم الرياضي 2021/2022 والمتوقع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل على ملعب نماء الترابي.

وحددت لجنة المسابقات يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجراء مراسم القرعة الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر الاتحاد.

ويشارك في البطولة 12 ناديا وهم ( الهلال ، الأهلي ، الصداقة ، غزة الرياضي ، الجلاء ،نماء، شباب جباليا ، الشاطئ ، الشجاعية ، الصلاح، شباب خانيونس ، شباب الزوايدة.

وتأتي البطولة استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية ، حيث يسعى المدير الفني للمنتخب الكابتن سامي سالم لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل فدائي الشواطئ في المشاركات الخارجية.

يذكر أن شباب خانيونس توج بطلا للنسخة الرابعة وشباب جباليا الوصيف.

#اتحاد الكرة #كرة القدم الشاطئية

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