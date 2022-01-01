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مانشستر سيتي يُحدد بديل لاعبه القريب من أرسنال

الأحد 17 يوليو 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يُحدد بديل لاعبه القريب من أرسنال



وكالات / سما /

اقترب الظهير الأوكراني الأيسر أولكسندر زينتشينكو من الرحيل من نادي مانشستر سيتي والانتقال إلى أرسنال، وبالتالي فإن السيتي سوف يُسارع تجاه إحضار بديله والذي سيكون الإسباني مارك كوكوريلا نجم فريق برايتون الإنجليزي.

ويُقدر سعر كوكوريلا حسب السيتي بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني وهي صفقة كانت محتملة منذ وقتٍ قريب، ويعمل السكاي بلوز حالياً في مفاوضاته مع برايتون لمحاولة دفع مبلغ أقل.

وأصبح زينتشنكو بصدد الاتفاق على بنود العقد الشخصية الخاصة به مع أرسنال بعد أن وصلوا لاتفاق لدفع 30 مليون جنيه إسترليني للسيتي للحصول على خدماته.

وتسير مفاوضات انتقال زينتشينكو في الوقت الحالي بوتيرة متسارعة حيث أن المتوقع أن يصبح الظهير الدولي الأوكراني لاعباً في أرسنال بحلول يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يجعل مانشستر سيتي التعاقد مع مارك كوكوريلا أولوية له في السوق في الفترة القادمة، ومن المتوقع في نفس الوقت أن يبقى ناثان أكي داخل النادي، حيث أوضحت بعض المصادر بأن النادي السماوي لا يفكر في استبدال رحيم سترلينج بلاعب آخر.

#أرسنال #مانشستر سيتي

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