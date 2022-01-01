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هل انتهى الميركاتو الصيفي لريال مدريد؟

الأحد 17 يوليو 2022 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل انتهى الميركاتو الصيفي لريال مدريد؟



وكالات / سما /

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو تدعيم الصفوف بأي صفقة أخرى قبل غلق السوق الصيفي.

صحيفة ABC الإسبانية أفادت بأن ريال مدريد ارتبط بالسعي خلف التعاقد مع كريستوفر نكونكو، مهاجم فريق لايبزيج الألماني، وأليكسندر إسحق، نجم فريق ريال سوسيداد الإسباني، ولكن النادي الملكي قرر عدم التعاقد مع أي منهما بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، لم يفكر في التعاقد مع مهاجم جديد منذ الشهر الماضي، ويعتبر الميرينجي أن الميركاتو الصيفي انتهى بالنسبة له من ناحية الوافدين الجدد.

وكان الريال يمني النفس بترميم الهجوم من خلال التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن اللاعب نقض عهده مع الميرينجي وجدد عقده مع الفريق الباريسي.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع الثنائي أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني، وتخلص من عقد لوكا يوفيتش ببيعه لفيورنتينا الإيطالي، جيلا إلى لاتسيو الإيطالي، تشاست إلى قادش، مع اقتراب رحيل رينير جيسوس بنظام الإعارة، ومغادرة تاكيفوسا كوبا لريال سوسيداد.

ورحل الثلاثي جاريث بيل، مارسيلو، وإيسكو عن ريال مدريد بشكل رسمي بعدما انتهت عقود الثلاثي مع إدارة بيريز.

#ريال مدريد

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