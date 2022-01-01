تشيلسي يُكثف مفاوضاته لضم مدافع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

أكدت التقارير الصحفية الأخيرة بأن نادي تشيلسي دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان للتفاوض على سعر شراء المدافع برينسيل كيمبمبي.

ويُقيم النادي الفرنسي العاصمي لاعبه بمبلغ يتراوح ما بين 60 مليون و65 مليون يورو لكن تشيلسي يحاول التفاوض على دفع 45 مليون أو 50 مليون يورو.

ويعتبر المدرب كريستوف جالتييه اللاعب برينسيل كيمبمبي جزءاً من مشروعه الجديد في فريق باريس سان جيرمان، لكن النادي يعتبر بأنه يُمكنه المغادرة في حالة وصول عرض جيد.

وقد يُفكر النادي الفرنسي العاصمي في بيع كيمبمبي بالفعل خلال سوق الانتقالات الحالية وخصوصاً في ظل مفاوضات النادي الفرنسي مع الإنتر لشراء المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.

ويملك باريس سان جيرمان طموحات كبيرة في التعاقد مع سكرينيار والذي يعتبره نقلة نوعية لخط الدفاع في الفريق العاصمي، ولذلك لا يزال هناك إصرار لمواصلة التفاوض مع الإنتر حول رسوم انتقالات نجم النيراتزوري، وخصوصاً وأن البي إس جي توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية لعقده.