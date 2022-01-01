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ليفاندوفسكي يعلن رحيله: سأعود إلى بايرن مرة أخرى

الأحد 17 يوليو 2022 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يعلن رحيله: سأعود إلى بايرن مرة أخرى



وكالات / سما /

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن انتهاء علاقته بالنادي البافاري.

وخرجت أنباء مؤخرًا تفيد بأن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن حول ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على موقع "تويتر": "لقد ودعت زملائي في الفريق اليوم أثناء المران".

وأضاف: "لم أكن قلقا بشأن احتمالية تعرضي لإصابة، لأنه قد يحدث لي أمر ما حتى أثناء التواجد في المنزل، لكنني أردت الحفاظ على لياقتي وأن أتدرب مع الزملاء لمرة أخيرة".

وكان ليفاندوفسكي قد فاجأ الجميع وشارك اليوم في مران بايرن، رغم اتفاق النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة، أمس الجمعة.

وواصل: "سأعود وأقول وداعًا لجميع الموظفين بشكل صحيح. لم يكن لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن".

وختم: "هذه الأعوام الثمانية كانت مميزة.. لا تنسوا ذلك. لعد قضيت وقتًا رائعًا في ميونخ. سأسافر قريبًا، لكن بعد المعسكر التدريبي (رفقة برشلونة) سأعود كي أقول وداعًا بشكل صحيح وأنظم بعض الأمور".

#ليفاندوفسكي

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