مورينيو يضغط للتوقيع مع ديبالا قبل نابولي أو الإنتر

وكالات / سما /

أفادت التقارير الصحفية الأخيرة بأن نادي روما سيقدم عرضاً للتوقيع مع باولو ديبالا ويتوقعون إجابة إيجابية من المهاجم الأرجنتيني الذي انتهى عقده قبل أسابيع مع نادي يوفنتوس.

وكان ديبالا في مفاوضات مكثفة مع الإنتر إلا أنها توقفت بعد انضمام لوكاكو إلى النيراتزوري على سبيل الإعارة، ويقال بأن نابولي قدم عرضاً رسمياً لنجم البيانكونيري السابق.

ومن جانبه تحدث جوزيه مورينيو مع اللاعب بصورة شخصية عبر الهاتف قبل أسبوع، وذلك في محالة منه لإقناعه بالانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية والتأكيد على الطموحات الكبيرة لمشروع روما بوجود المدرب البرتغالي.

ويأمل جوزيه مورينيو في أن يقتنع ديبالا بالانتقال إلى روما وأن يكون متواجداً للمعسكر التدريبي الإعدادي للموسم الجديد ولكنه قد يضطر إلى الانتظار لفترة أطول.

وكما ذكرت كورييري ديلو سبورت فإن مورينيو يري ديبالا في فريق روما وقد دفع المدير تياجو بينتو لمواصلة الضغط واتخاذ خطوة حاسمة في غضون الـ 24 ساعة القادمة بتقديم عرض رسمي لوكلاء المهاجم الأرجنتيني.

سيوضح روما للاعب صاحب الـ 28 عاماً بأنه يتوقع إجابة في غضون الأيام القليلة المقبلة أو أنه سيبدأ في التركيز على أهداف أخرى مثل جيسي لينجارد الوكيل الحر حالياً أو ماريو باساليتش من أتالانتا.