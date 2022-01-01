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مستوطنون يهاجمون المواطنين في منطقتي العوجا والمعرجات غرب أريحا

الأحد 17 يوليو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، المواطنين في منطقتي نبع العوجا والمعرجات غرب أريحا.

وبين المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، أن نحو 20 مستوطنا مسلحا يستقلون عددا من المركبات هاجموا مساكن المواطنين في منطقة عرب المليحات بالمعرجات ونفذوا جولات استفزازية بين مساكنهم، وأرهبوا سكانها.

وأضاف، أن المستوطنين وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال قاموا بالعربدة في منطقة نبع العوجا، وألقوا الحجارة على المركبات المارة.

ويتعرض سكان رأس عين العوجا إلى مضايقات شتى من قبل المستوطنين بعد استغلال سلطات الاحتلال مياه نهر العوجا المجاور للتجمع لصالح المشاريع الاستيطانية.

#أريحا #مستوطنون

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