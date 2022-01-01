قائد القيادة المركزية الأميركية يبحث بإسرائيل منظومة الدفاع الجوي

القدس المحتلة / سما /

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارة هي الثانية له منذ توليه منصبه، حيث بحث القائد الأميركي، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، منظومة الدفاع الجوي، والتحديات الأمنية المشتركة للجيشين.

وتأتي زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي إلى إسرائيل، في سياق توصيات ونتائج اجتماع المنتدى الإستراتيجي التشغيلي المشترك الذي عقد شهر حزيران/يونيو الماضي، وتناول بشكل أساسي منظومة الدفاع الجوي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ويلتقي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي، الذي سيسافر إلى المغرب، الإثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجيشين، وكذلك تعزيز نظام الدفاع الجوي في إسرائيل والمنطقة.

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كوريلا إلى إسرائيل، هي ثاني زيارة له إلى البلاد منذ تسلمه مهام منصبه، وذلك لاستكمال المنتدى الإستراتيجي العملياتي المشترك الذي أجري الشهر الماضي، حيث تناولت الزيارة بشكل خاص منظومة الدفاع الجوي، علما أن زيارته الأولى كانت في أيار/مايو الماضي.

وبحث الاجتماع الإستراتيجي العملياتي بين قيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية، التحديات الأمنية التي تواجه الجيشان في منطقة الشرق الأوسط، وإمكانية خوض حرب مشتركة، ومناقشة الاستعدادات العسكرية المشتركة لسيناريوهات تصعيد إقليمية، بالإضافة إلى فرص توسيع التعاون العسكري.

وتأتي هذه الزيارة، فيما يجري رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي، الإثنين، زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، حيث من المتوقع أن يلتقي كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية المغربية.

وتضاف هذه الزيارة، بحسب ما أفاد بيان الجيش الإسرائيلي، إلى "اللقاءات ومجالات التعاون التي تحققت في الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل والمغرب".

ويرافق رئيس الأركان خلال الزيارة كل من رئيس لواء العلاقات الخارجية ورئيس لواء البحوث في هيئة الاستخبارات.

وخلال فترة غيابه سيتولى نائب رئيس الأركان الميجر جنرال هرتسي هاليفي، مهام أعماله.