شاهد..بعد تلاوتها على مسامع بايدن.. تفسيرات وتفاعل مع آية قرآنية افتتحت بها قمة جدة

وكالات - سما-

عقدت أمس السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بحضور قادة ومسؤولين من الدول الخليجية والدول العربية، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ومع انطلاق أعمال هذه القمة العربية الأمريكية، جرى افتتاح الكلمات بآيات من القرآن الكريم، بينها الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلاوة الآية في افتتاح القمة، فيما كتبوا تفسيرات ودلالات وتكهنات حول المقاصد والمعاني من اختيار هذه الآية، حيث قال أحدهم: "هذا المقطع وثق لحظات تاريخية.."يفتخر به كل مسلم وكل سعودي" في قمة جدة للأمن والتنمية..تم قراءة القران {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ}..القارئ د.عبدالعزيز بن نوح"، في حين أوضح آخر قائلا: "افتتاح القمة كانت بهذه الآيات.. ثم عاد الأمير محمد وشدد على ان قيمنا لن نتنازل عنها وصلت الرسالة .. ذكر وأنثى".

كما علق أحد الحسابات بالقول: "خلقنا من ذكر وأنثى ،،، ولن نكون شعوبا وقبائل إلا من ذكر وأنثى . سبحانك ربي ما أعظمك … وما قدرناك حق قدرك".

المصدر: RT