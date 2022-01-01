دعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى تصديًا لاقتحام المستوطنين اليوم الأحد

القدس المحتلة / سما /

أطلق خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد دعوات عاجلة بضرورة تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

وأوضح الشيخ صبري في تصريح صحفي، أن الجماعات المتطرفة تطلق دعوات دينية متطرفة باسم "الدين اليهودي" من أجل الانقضاض على المسجد الأقصى، وهي ليست جديدة بل تتكرر في كل عام.

وأشار إلى أن هذه الجماعات تستغل مناسبتها وأعيادها من أجل تحقيق أطماعهم في المسجد المبارك.

وأضاف صبري أن تلك الجماعات اليهودية تُبيت أطماعها بحق الأقصى الذي يتعرض لعدة أخطار محدقة به، تتمثل في الاقتحامات المتواصلة، والحفريات في محيطه وأسفله.

هذا وكانت دعت "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأحد، تزامنًا مع ما يسمى "صيام السابع عشر من تموز".

ويأتي هذا الحدث بعد أربعين يومًا من ذكرى نزول "التوراة- عيد الأسابيع" العبري، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" الذي يكون بعده بعشرين يومًا.

وطالبت الجماعات المتطرفة خلال دعواتها وعبر وسائلها، أنصارها وجمهور المستوطنين بالمشاركة غدًا في اقتحام المسجد الأقصى.