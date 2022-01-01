شركة التوزيع بغزة تتوقع زيادة في سعر الكهرباء بنسبة 15%

غزة/ سما /

توقعت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة ارتفاع سعر الكهرباء الواردة من الاحتلال بنسبة 15% على السعر الحالي، وذلك بسبب الارتفاع العالمي على أسعار الفحم والغاز والنفط.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة توزيع الكهرباء محمد ثابت في حديث إذاعي، إن الاحتلال أعلن أنه سيكون هناك ارتفاع بنسبة 15% على سعر الكهرباء بسبب الارتفاع العالمي على أسعار الفحم والغاز والنفط.

وأكد أن أي ارتفاع على الكهرباء لدى كيان الاحتلال سيزيد من فاتورة الشراء على قطاع غزة.

وأوضح ثابت أنه يجري تقييم للوضع الموجود في غزة وأي ارتفاع على فاتورة الكهرباء سينعكس بشكل مباشر على القطاع.

وشدد أن الشركة لا يمكنها توقع الارتفاع على الكهرباء لارتباطه بعدة جهات، "وفي النهاية يبقى القرار قرارًا حكوميًا".