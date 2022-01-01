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مجاناً : استبدل رخصة القيادة الورقية بممغنطة في غزة

الأحد 17 يوليو 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجاناً : استبدل رخصة القيادة الورقية بممغنطة في غزة



غزة / سما /

أعلن أنيس عرفات المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة  عن تمكن الوزارة من استبدال جهة الاحتلال في استصدار البطاقات الممغنطة لرخصة السياقة من الجانب المصري وتم دخول جزء كبير من رخص المركبات والقيادة.

وقال عرفات خلال تصريحات لصوت الأقصى: "خلال الفترة السابقة أصدرنا رخص ورقية مؤقتة للمركبات والقيادة بسبب منع الاحتلال دخول البطاقات الممغنطة لغزة، داعيا  جميع السائقين الذين بحوزتهم رخص ورقية الى إمكانية استبدالها ببطاقات ممغنطة عبر دوائر الترخيص، مجاناً".

وبين عرفات ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية عبر هواتف السائقين المستهدفين، لتنظيم عملية استبدال الرخص لتجنب أي ازدحامات أمام دوائر الترخيص في القطاع ، موضحاً انه نحو 30 ألف، إجمالي عدد السائقين الذين يمتلكون رخص ورقية.

#رخصة القيادة

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