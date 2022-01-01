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سيناتور روسي: موسكو حددت نهاية سياسة الاستعمار الجديد الغربية

الأحد 17 يوليو 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور روسي: موسكو حددت نهاية سياسة الاستعمار الجديد الغربية



وكالات - سما-

أشار أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، إلى انتهاء حقبة إنكار دول الناتو للقانون الدولي واندثار عهد استخدام القوة من قبلها لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.

وفي تعليقه على كلمات رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، شدد كليشاس على أن روسيا وضعت نقطة النهاية، لسياسة الاستعمار الجديد من جانب الغرب و"لعصر الهيمنة الغربية".

في وقت سابق، صرح بلير بأن عصر الهيمنة السياسية والاقتصادية للغرب يقترب من نهايته، وأن العالم يتجه نحو مفهوم القطبية الثنائية وربما التعددية القطبية.

وقال السيناتور: "عصر هيمنة الغرب الذي يبدي بلير قلقه عليه، هو عصر إنكار القانون الدولي وعصر الاستخدام التعسفي للقوة من قبل دول الناتو حول العالم لإرضاء مصالحها الجيوسياسية. وهو(بلير) محق لقد انتهى عصر إنكار سيادة الدول الأخرى - هذه العقود الثلاثة من الهيمنة الاستعمارية الجديدة للغرب تحت غطاء الثرثرة حول "الديمقراطية الليبرالية، انتهت".

وشدد كليشاس على أن روسيا، وضعت حدا لـ "السياسة الاستعمارية الجديدة للغرب تحت ستار "قيم الديمقراطية الليبرالية". وأكد على أنه لن تكون هناك عودة للاستعمار الليبرالي الجديد.

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