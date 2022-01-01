  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هاجمنا بقوة 16 طنًا من القنابل.. جيش الاحتلال: سنرد على أي إطلاق صواريخ من غزة بشكل كبير

الأحد 17 يوليو 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاجمنا بقوة 16 طنًا من القنابل.. جيش الاحتلال: سنرد على أي إطلاق صواريخ من غزة بشكل كبير



عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب عسقلان ليلة السبت.

 
وقال كوخاف لإذاعة الجيش: "لا نعرف من أطلق الصواريخ ولا يهم، ومهمتنا هي الدفاع عن إسرائيل".
 
وأضاف: "نحمل حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، وأي إطلاق صواريخ سيتم الرد عليه بشكل كبير".
 
وتابع: "نعتبر إطلاق الصواريخ على عسقلان أو غلاف قطاع غزة أمرًا خطيرًا، وردا على ذلك هاجمنا بشكل كبير جدًا منشأة تحت الأرض كانت تستخدم كمصنع صواريخ".
 
وأشار كوخاف إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم هذا النوع من الأهداف عندما تكون هناك فرصة مناسبة له.
 
وحول عدم استهداف الجيش الإسرائيلي برج المراقبة التابع لحماس في شمال قطاع غزة، زعم: "نحن نختار أهدافنا حسب تقييم الوضع، واعتقد أن الجيش الإسرائيلي هاجم بقوة 16 طنًا من القنابل، وسيواصل التعامل مع موقع غير مهم من الصفيح".

يشار إلى أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة في الساعة الأولى من يوم السبت، زعم الجيش الإسرائيلي اعتراض إحداها فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..غرق شاب من غزة أثناء محاولته الهجرة إلى اليونان

البيان الختامي لقمة جدة: تاكيد على الشراكة الاستراتيجية مع اميركا

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق حل الدولتين وتنفيذ مبادرة السلام العربية

فاكهة تقتل السرطان ...

مقتل ضابط كبير في البحرية الإيرانية في ظروف غامضة

الصحة بغزة: الموجة الحالية من كورونا ستكون "شديدة"

محمد منير يدخل في نوبة بكاء خلال حفل في الإسكندرية

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف رسائل المقاومة بغزة للاحتلال

النخالة يفكر بشكل مغاير عن حماس.. "هآرتس": إسرائيل غير مهتمة بمواجهة عسكرية في القطاع

20220717075904

"الكابينيت الإسرائيلي" يناقش اليوم التوتر مع غزة

غانتس يجمّد 1500 تصريح لغزة ردا على إطلاق الصواريخ

البيان الختامي لقمة جدة: تاكيد على الشراكة الاستراتيجية مع اميركا

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم