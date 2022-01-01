هاجمنا بقوة 16 طنًا من القنابل.. جيش الاحتلال: سنرد على أي إطلاق صواريخ من غزة بشكل كبير

عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب عسقلان ليلة السبت.



وقال كوخاف لإذاعة الجيش: "لا نعرف من أطلق الصواريخ ولا يهم، ومهمتنا هي الدفاع عن إسرائيل".



وأضاف: "نحمل حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، وأي إطلاق صواريخ سيتم الرد عليه بشكل كبير".



وتابع: "نعتبر إطلاق الصواريخ على عسقلان أو غلاف قطاع غزة أمرًا خطيرًا، وردا على ذلك هاجمنا بشكل كبير جدًا منشأة تحت الأرض كانت تستخدم كمصنع صواريخ".



وأشار كوخاف إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم هذا النوع من الأهداف عندما تكون هناك فرصة مناسبة له.



وحول عدم استهداف الجيش الإسرائيلي برج المراقبة التابع لحماس في شمال قطاع غزة، زعم: "نحن نختار أهدافنا حسب تقييم الوضع، واعتقد أن الجيش الإسرائيلي هاجم بقوة 16 طنًا من القنابل، وسيواصل التعامل مع موقع غير مهم من الصفيح".

يشار إلى أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة في الساعة الأولى من يوم السبت، زعم الجيش الإسرائيلي اعتراض إحداها فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة.