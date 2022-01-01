فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
"يديعوت أحرونوت":
- التصعيد من الجنوب
- بعد إطلاق القذائف من غزة: قصف مصنع لإنتاج القذائف
- المحور المقلق الإسرائيلي: بيع الطائرات المسيرة الإسرائيلية لأوكرانيا سيرفع من التزام روسيا اتجاه إيران وقد تحدد العمليات الإسرائيلية في سوريا
- للمرة الأولى: زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب
- مسؤول سعودي رفيع المستوى: التطبيع؟ فقط مقابل دولة فلسطينية
- ولي العهد السعودي قال بشكل واضح في مؤتمر جدة: ما لم تقم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل.
- الأمير السعودي بن سلمان لبايدن: ماذا فعلت الولايات المتحدة لمحاكمة قاتلي شيرين أبو عاقلة؟
- الأسعار في إسرائيل الأغلى في العالم والتضخم المالي الأدنى من الدول الغربية
"معاريف":
- الرئيس عباس لبايدن: السلام يمر من فلسطين والقدس
- الرئيس بايدن: افتخر بوجودي معكم هنا في بيت لحم وأقف إلى جانب الرئيس محمود عباس وأنتم تستحقون دولة، ونرى أنفسنا الأكثر دعما لحل الدولتين ولم أغير موقفي
- البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رسالة لبايدن: متطرفون في إسرائيل يريدون الاستيلاء على عقارات الكنائس
- بن كسبيت يكتب: بايدن الرئيس الديمقراطي الأخير الذي يحب إسرائيل
- مصادر إسرائيلية: هناك خطوات تطبيع إضافية؟؟
- ايهود أولمرت: إسرائيل لا تملك القوة العسكرية لضرب إيران
"هآرتس":
- غزة بقيت خارج زيارة بايدن، لكنها ذكرتنا بواقع الشرق الأوسط
- الولايات المتحدة تتعلق الآن بالنفط العربي وإيران ستتربح من الأزمة
- بايدن لم يذكر إسرائيل ولا مرة واحدة في جدة
- بن سلمان سأل بايدن ماذا ستفعل الولايات المتحدة مع اغتيال شيرين أبو عاقلة؟
- وزير خارجية السعودية: لن نطبع حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين.
- افتتاحية الصحيفة: أحلام الرياض- الواقع في غزة
- نتنياهو لن يعرف كيف الخروج من شهادة هداس كلاين التي أرسلت له ولزوجته الهدايا الثمينة