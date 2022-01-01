رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

- التصعيد من الجنوب

- بعد إطلاق القذائف من غزة: قصف مصنع لإنتاج القذائف

- المحور المقلق الإسرائيلي: بيع الطائرات المسيرة الإسرائيلية لأوكرانيا سيرفع من التزام روسيا اتجاه إيران وقد تحدد العمليات الإسرائيلية في سوريا

- للمرة الأولى: زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب

- مسؤول سعودي رفيع المستوى: التطبيع؟ فقط مقابل دولة فلسطينية

- ولي العهد السعودي قال بشكل واضح في مؤتمر جدة: ما لم تقم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل.

- الأمير السعودي بن سلمان لبايدن: ماذا فعلت الولايات المتحدة لمحاكمة قاتلي شيرين أبو عاقلة؟

- الأسعار في إسرائيل الأغلى في العالم والتضخم المالي الأدنى من الدول الغربية

"معاريف":

- الرئيس عباس لبايدن: السلام يمر من فلسطين والقدس

- الرئيس بايدن: افتخر بوجودي معكم هنا في بيت لحم وأقف إلى جانب الرئيس محمود عباس وأنتم تستحقون دولة، ونرى أنفسنا الأكثر دعما لحل الدولتين ولم أغير موقفي

- البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رسالة لبايدن: متطرفون في إسرائيل يريدون الاستيلاء على عقارات الكنائس

- بن كسبيت يكتب: بايدن الرئيس الديمقراطي الأخير الذي يحب إسرائيل

- مصادر إسرائيلية: هناك خطوات تطبيع إضافية؟؟

- ايهود أولمرت: إسرائيل لا تملك القوة العسكرية لضرب إيران

"هآرتس":

- غزة بقيت خارج زيارة بايدن، لكنها ذكرتنا بواقع الشرق الأوسط

- الولايات المتحدة تتعلق الآن بالنفط العربي وإيران ستتربح من الأزمة

- بايدن لم يذكر إسرائيل ولا مرة واحدة في جدة

- بن سلمان سأل بايدن ماذا ستفعل الولايات المتحدة مع اغتيال شيرين أبو عاقلة؟

- وزير خارجية السعودية: لن نطبع حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين.

- افتتاحية الصحيفة: أحلام الرياض- الواقع في غزة

- نتنياهو لن يعرف كيف الخروج من شهادة هداس كلاين التي أرسلت له ولزوجته الهدايا الثمينة