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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 17 يوليو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":  

- التصعيد من الجنوب  

- بعد إطلاق القذائف من غزة: قصف مصنع لإنتاج القذائف  

- المحور المقلق الإسرائيلي: بيع الطائرات المسيرة الإسرائيلية لأوكرانيا سيرفع من التزام روسيا اتجاه إيران وقد تحدد العمليات الإسرائيلية في سوريا  

- للمرة الأولى: زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب  

- مسؤول سعودي رفيع المستوى: التطبيع؟ فقط مقابل دولة فلسطينية  

- ولي العهد السعودي قال بشكل واضح في مؤتمر جدة: ما لم تقم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل.  

- الأمير السعودي بن سلمان لبايدن: ماذا فعلت الولايات المتحدة لمحاكمة قاتلي شيرين أبو عاقلة؟

- الأسعار في إسرائيل الأغلى في العالم والتضخم المالي الأدنى من الدول الغربية  

"معاريف": 

- الرئيس عباس لبايدن: السلام يمر من فلسطين والقدس  

- الرئيس بايدن: افتخر بوجودي معكم هنا في بيت لحم وأقف إلى جانب الرئيس محمود عباس وأنتم تستحقون دولة، ونرى أنفسنا الأكثر دعما لحل الدولتين ولم أغير موقفي  

- البطريرك ثيوفيلوس الثالث في رسالة لبايدن: متطرفون في إسرائيل يريدون الاستيلاء على عقارات الكنائس

- بن كسبيت يكتب: بايدن الرئيس الديمقراطي الأخير الذي يحب إسرائيل

- مصادر إسرائيلية: هناك خطوات تطبيع إضافية؟؟

- ايهود أولمرت: إسرائيل لا تملك القوة العسكرية لضرب إيران

"هآرتس": 

- غزة بقيت خارج زيارة بايدن، لكنها ذكرتنا بواقع الشرق الأوسط  

- الولايات المتحدة تتعلق الآن بالنفط العربي وإيران ستتربح من الأزمة  

- بايدن لم يذكر إسرائيل ولا مرة واحدة في جدة  

- بن سلمان سأل بايدن ماذا ستفعل الولايات المتحدة مع اغتيال شيرين أبو عاقلة؟  

- وزير خارجية السعودية: لن نطبع حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين.

- افتتاحية الصحيفة: أحلام الرياض- الواقع في غزة  

- نتنياهو لن يعرف كيف الخروج من شهادة هداس كلاين التي أرسلت له ولزوجته الهدايا الثمينة

#الصحف الإسرائيلية

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