رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، والأيام) على صدر صفحاتها الأولى، تصريح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

كما تناولت، تأكيد البيان الختامي لقمة جدة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-البيان الختامي لقمة جدة يؤكد ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

-أبو ردينة: الرئيس كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية

-جلسة طارئة اليوم في مقر مجلس القضاء الأعلى لاستكمال القرارات المتعلقة بالقضاء

-الشيخ يثمن الموقف العربي من قضية فلسطين خلال قمة جدة

-الاحتلال يقصف موقعين في غزة ويستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

-المعتقلان ريان وعواودة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

-جنين: مصرع سائق إثر حادث سير ذاتي في مكب زهرة الفنجان

-تقرير: تفشي ظاهرة العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ48

-توالي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

"الأيام":

-قمة جدة لم تناقش إقامة تحالف مع إسرائيل.. السعودية: لا تطبيع قبل تنفيذ حل الدولتين

-بيان القمة يؤكد دعم حل الدولتين وعلى أهمية المبادرة العربية للسلام

-أبو ردينة: الرئيس كان شديد الوضوح خلال لقائه بايدن بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية

-ولي العهد السعودي أثار مع بايدن اغتيال شيرين والتعذيب في أبو غريب

-إصابة 6 عمال أحدهم بالرصاص أثنـاء مطاردتهم من قبل الاحتلال في مسافر يطا

-"صحة" غزة: الموجة الخامسة من "كورونا" ستكون شديدة

-السيسي يبحث مع بايدن في جدة سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

-غارات إسرائيلية على موقعين لـ "القسام" عقب إطلاق صاروخين نحـو عسقلان

-غانتس يجمد 1500 تصريح لعمال وتجار غزة ردا على إطلاق الصواريخ

-كوخافي يزور المغرب غداً لتطوير التعاون العسكري

-"الأورومتوسطي": تصعيد عمليات القتل خارج نطاق القضاء يتم بغطاء رسمي إسرائيلي

-قرية أم الريحان... إنذارات وأوامر هدم لمنازل ومحال تجارية

-روسيا تكثف عملياتها العسكرية في أنحاء أوكرانيا وتمطر مدنـا بعشرات الصواريخ

"القدس":

-بایدن: أميركا لن تتخلى عن الشرق الأوسط

-تفشي ظاهرة العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ48

-غانتس يجمد حصة غزة من التصاريح

-غارات إسرائيلية على غزة وإصابات في مسافر يطا

-القدس" تكشف تفاصيل اللقاء المغلق بين بايدن وأعضاء شبكة مستشفيات القدس

-هل بدأت الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب في أوكرانيا؟

-أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صواريخ من محطة نووية