مصرع شرطي اسرائيلي بعد ان دهسه فتى فلسطيني قرب رعنانا

القدس المحتلة / سما /

لقي شرطي مصرعه فجر اليوم الأحد، دهسا بالقرب من مدينة رعنانا، وذلك خلال مطاردة دوريات الشرطة لمركبة يشتبه بأنها مسروقة من بلدة حولون بحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، تنسب له الضلوع في عملية الدهس والتسبب بمصرع الشرطي، علما أنه تم اعتقال الفتى خارج المركبة المسروقة.

ووفقا لمزاعم الشرطة، فقد تم نصب حواجز في منطقة مركز البلاد، حيث تم مطاردة سيارة مسروقة من بلدة حولون، وعند رعنانا وعلى شارع رقم 4 تعرض شرطي توقف عند حاجز للشرطة للدهس من قبل المركبة التي كان يتم مطاردتها، حيث لقي الشرطي مصرعه على الفور.

وبعد ساعات من مطاردة المركبة، تمكنت الشرطة التي استعانت بمروحية من اعتراض المركبة التي تسببت بحادثة الدهش، حيث تم اعتقال السائق، وهو فتى فلسطيني من منطقة رام الله، بعد أن ترك المركبة وسار على الأقدام، وفقا لمزاعم الشرطة.

وتنسب الشرطة الإسرائيلية للفتى الفلسطيني، شبهات سرقة المركبة والتسبب بمصرع الشرطي دهسا.

وترجح الشرطة أن تكون خلفية الحادثة جنائية، حيث يتم إخضاع الفتى للتحقيق بشبهة ارتكاب جريمة القتل العمد.