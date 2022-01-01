حزب الله: سماح السعودية للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها يجعلها شريكا في العدوان

وكالات - سما-

علق “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها.

وأكد نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، إنه “عندما سمح النظام السعودي للطائرات الإسرائيلية بأن تحلق فوق بلاد الحرمين، أساء واستفز مليار و800 مليون مسلم في هذا العالم”.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، أن تصريحات قاووق جاءت خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية.

وقال قاووق:”عندما يتعاون النظام السعودي أمنيا وعسكريا مع الكيان الإسرائيلي، يصبح شريكا في العدوانية الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين. كفى بذلك خيانة للأمة”.

كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.

وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى اليوم 16 من يوليو/تموز، زار بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.