بايدن : واشنطن تعتزم تقديم مساعدات مالية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار

جدة /وكالات /

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزم على تقديم مساعدات مالية سنوية للأردن، خلال لقاءه بالملك عبدالله الثاني.

وذكر الديوان الأردني، عبر بيان له، أن بايدن عزم تقديم مساعدات للأردن بـ 1.45 مليار دولار سنويًا.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمام قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، أنه "لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية".

وشدّد الملك عبدالله الثاني، خلال كلمة له في "قمة جدّة للأمن والتنمية" بالسعودية وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية "الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

كما وأكد على "أهمية التعاون والشراكات مع الخليج والعراق في مواجهة الأزمات"داعية إلى "البناء على العلاقات الراسخة في المنطقة من أجل خدمة مصالح الشعب.