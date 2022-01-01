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فتح : ما صدر عن الزعماء العرب في قمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

السبت 16 يوليو 2022 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : ما صدر عن الزعماء العرب في قمة جدة يؤكد مركزية القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

رحبت حركة فتح على لسان عضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي بمواقف زعماء الدول العربية المجتمعين في جدة إتجاه مركزية القضية الفلسطينية وحتمية إبجاد حل شامل وفقا للشرعية الدولية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين

وقال القواسمي، في تصريح وصل سما نسخة عنه: إن هذه الرسالة التي عبٌر عنها زعماء الدول العربية هامة وخاصة بحضور الرئيس الأمريكي بايدن، وهي تؤكد على أن حجر زاوية الإستقرار والأمن في المنطقة يكمن في القضية الفلسطينية، وأن محاولات إسرائيل القفز عنها وهمُُ وركض وراء السراب، وأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب الأولى.

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