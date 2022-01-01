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محمد منير يدخل في نوبة بكاء خلال حفل في الإسكندرية

السبت 16 يوليو 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد منير يدخل في نوبة بكاء خلال حفل في الإسكندرية



وكالات - سما-

توقف حفل النجم محمد منير في الإسكندرية لدقائق، بسبب دخوله في نوبة بكاء أثناء غنائه أغنية "أنا بعشق البحر" ليقدم له أحد أعضاء فرقته الماء قبل أن يعود للغناء من جديد.

وربط جمهور الحفل بين بكاء منير، ومطالبته الحضور فى بداية حفله بالدعاء لصديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا الذي وافته المنية وكان من أقرب الأصدقاء لمحمد منير .

 

وتفاعل جمهور الإسكندرية مع النجم محمد منير، خاصة أنها الحفلة الأولى له في هذه المدينة منذ ما يقارب العشر سنوات .

وحرص منير على إهداء صديقه الراحل بونكا أغنيتين الأولى " تعالي نلضم اسامينا" والأخرى "شوكولاته" التي كان يحبها صديقه.

كما تخلل حفل منير مفاجأة بصعود أفراد فريق بلاك تيما بجواره علي خشبة المسرح حيث قدمهم للجمهور بأنهم بمثابة أبنائه وأشقائه وقدم معهم أغنية "علموني" التي تفاعل معها الجمهور.

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