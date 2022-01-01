  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير قطر : لا يصح التخلي عن المبادرة العربية للسلام لمجرد أن إسرائيل ترفضها

السبت 16 يوليو 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر : لا يصح التخلي عن المبادرة العربية للسلام لمجرد أن إسرائيل ترفضها



جدة/ سما/

أكد أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم السبت، أن المخاطر المحدقة بالمنطقة في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

وأوضح بن حمد، خلال كلمة له بقمة جدة في السعودية للأمن والتنمية التي يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي.

قال إن التوتر سيظل قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتغيير طابع القدس واستمرار الحصار على غزة.

وأضاف أن الدول العربية أجمعت رغم خلافاتها على مبادرة سلام عربية ولا يصح التخلي عنها لمجرد أن إسرائيل ترفضها.

وتابع بن حمد: لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية.

وأكد أن بلاده تتطلع لدور فعال لواشنطن في الدعوة لمفاوضات لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

الاعلام العبري : القبة الحديدية تعترض صاروخين اطلقا من غزة تجاه عسقلان

وزارة التربية والتعليم تكشف موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

بايدن يصل إلى السعودية ويلتقي الملك سلمان ولي عهده

الأخبار الرئيسية

الشيخ يثمن الموقف العربي من قضية فلسطين خلال قمة جدة

محمد بن سلمان لـ"بايدن" : ماذا فعلتم في سجن أبو غريب واغتيال شيرين أبو عاقلة ؟

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق حل الدولتين وتنفيذ مبادرة السلام العربية

الداخلية بغزة

الداخلية بغزة تتحدث بشأن الجرائم الأخيرة بالقطاع والسلاح وتنفيذ الإعدام

الوسيط المصري

صحيفة عبرية: مصر تدخلت لمنع التصعيد بين المقاومة والاحتلال

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم