قرار أمريكي جديد حول تمديد تأشيرات السعوديين..!

جدة/ سما/

أعلنت البعثة الأمريكية في السعودية عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 / بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتبارا من 1 أغسطس 2022.

أوضحت البعثة الأمريكية، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة وذلك من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأشارت البعثة، إلى أن "تسهيل السفر يسهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، بالإضافة إلى "تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين".