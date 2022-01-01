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بايدن في مؤتمر جدة: لن نسمح لإيران بنشر التوترات وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة

السبت 16 يوليو 2022 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن في مؤتمر جدة: لن نسمح لإيران بنشر التوترات وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة



وكالات - سما-

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي قملة جدة، توجه بايدن بالشكر للسعودية"لدعوتنا لهذه المنطقة المهمة".

وأضاف: "لدينا العزيمة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة لمواجهة الإرهاب".

وتابع: "الولايات المتحدة ستبقى شريكا نشطا في الشرق الأوسط.. سنعمل في منطقة الشرق الأوسط ونؤسس لعلاقات اقتصادية مستدامة.. المصالح الأميركية مرتبطة مع النجاحات في الشرق الأوسط".

وانطلقت في المملكة العربية السعودي، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.

وقد استهل الزعماء بداية القمة بالتقاط صورة تذكارية للحدث. وقد نقل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحيات العهل السعودي الملك سلمان وتمنياته بنجاح قمة جدة.

وأشار إلى أن قمة جدة تُعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة، مضيفا: "نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية"، ومؤكدا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة، و"يجب الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة". وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.

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