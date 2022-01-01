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بلجيكا تعين وزيرة للخارجية من أصول جزائرية ..

السبت 16 يوليو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تعين وزيرة للخارجية من أصول جزائرية ..



وكالات - سما-

 عين الائتلاف الحاكم في بلجيكا الصحفية ذات الأصول الجزائرية حاجّة لحبيب وزيرة للخارجية بعد استقالة سابقتها صوفي ويلمز.

ووفقا لصحيفة "بولتيكو" المحلية، فإنه تم تعيين لحبيب التي عملت لمدة 20 عاما مذيعة أخبار في الإذاعة الحكومية "RTBF"، كأول وزير للخارجية البلجيكية من أصول جزائرية.

وقالت حاجّة لحبيب بعد تعيينها وزيرة للخارجية: "لقد كنت صحفية في الميدان، في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وأماكن أخرى، وكنت أرغب دائما في بناء الجسور بين الضفاف المتباعدة".

وأضافت: "رغبتي بالمساهمة في وجود عالم أكثر عدلا وحرية واحتراما، تدفعني لقبول المنصب، على الرغم من عدم امتلاكي لأي تجربة سياسية".

وتابعت: "اعتبارًا من اليوم، يشرفني أن أكون وجه بلجيكا في الخارج... ليس هناك حرب على أبواب الاتحاد الأوروبي فحسب، بل للحرب أيضًا تداعيات في جميع أنحاء العالم".

وبينما اعترفت بأنها فوجئت بسؤالها، قالت لحبيب: "ليس لدي خبرة سياسية، لكنني أعرف المنطقة. كنت في الميدان [كصحفي]. ربما حان الوقت الآن لتغيير شيء ما في السياسة ".

وقال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم في بلجيكا جورج لويس بوشيز بوشيز إن ويلميس ستبقى نائبة في الدورة البرلمانية المقبلة، وأنها ستقود قائمة حزب MR في الانتخابات البرلمانية لعام 2024.

هذا واستقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية صوفي ويلميز من منصبها في الحكومة الاتحادية. بعد تنحّيها بشكل مؤقت منذ أفريل الماضي، من أجل التفرّغ للعناية بزوجها المصاب بالسرطان.

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