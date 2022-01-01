محمد بن سلمان لـ"بايدن" : ماذا فعلتم في سجن أبو غريب واغتيال شيرين أبو عاقلة ؟

وكالات - سما-



قال مسؤول سعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن السعودية تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء مثل قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.



وذكر المسؤول، في بيان مرسل إلى رويترز حول المحادثات التي أجريت أمس الجمعة بين الزعيمين، أن ولي العهد السعودي قال إن محاولة فرض قيم معينة بالقوة على بلدان أخرى قد يأتي بنتائج عكسية.



كما أثار الأمير محمد مسألة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار إلى سجن أبو غريب في العراق.



