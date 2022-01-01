  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محمد بن سلمان لـ"بايدن" : ماذا فعلتم في سجن أبو غريب واغتيال شيرين أبو عاقلة ؟

السبت 16 يوليو 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان لـ"بايدن" : ماذا فعلتم في سجن أبو غريب واغتيال شيرين أبو عاقلة ؟



وكالات - سما-


قال مسؤول سعودي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن السعودية تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء مثل قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.

وذكر المسؤول، في بيان مرسل إلى رويترز حول المحادثات التي أجريت أمس الجمعة بين الزعيمين، أن ولي العهد السعودي قال إن محاولة فرض قيم معينة بالقوة على بلدان أخرى قد يأتي بنتائج عكسية.

كما أثار الأمير محمد مسألة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار إلى سجن أبو غريب في العراق.

 

#بن سلمان بايدن #بن سلمان شيرين ابو غريب #بايدن شرين ابو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

الاعلام العبري : القبة الحديدية تعترض صاروخين اطلقا من غزة تجاه عسقلان

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

بيان الرئاسة الفلسطينية لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى فلسطين ...

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

بايدن يصل إلى السعودية ويلتقي الملك سلمان ولي عهده

الأخبار الرئيسية

ولي العهد السعودي: ندعو إيران للتعاون وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل تطبيق حل الدولتين وتنفيذ مبادرة السلام العربية

الداخلية بغزة

الداخلية بغزة تتحدث بشأن الجرائم الأخيرة بالقطاع والسلاح وتنفيذ الإعدام

الوسيط المصري

صحيفة عبرية: مصر تدخلت لمنع التصعيد بين المقاومة والاحتلال

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم