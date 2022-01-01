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الاحتلال يحول ثلاثة من طلبة جامعة النجاح للاعتقال الإداري

السبت 16 يوليو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حولت سلطات الاحتلال ثلاثة من طلبة جامعة النجاح بنابلس للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

 وقالت الكتلة الإسلامية إن الاحتلال حول ممثلها في جامعة النجاح الطالب عمير شلهوب، والطالبين في كلية الهندسة محمد سلامة، وإيهاب عاشور للاعتقال الإداري.

واعتقل الطلاب الثلاثة في ال29 من مايو الماضي بعد اقتحام منازلهم في مدينة نابلس خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال .

 يشار إلى الطالب في كلية الاقتصاد عمير شلهوب أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق في سجون السلطة، حيث تعرض للتعذيب والشبح والضرب على خلفية نشاطه الطلابي في الكتلة الإسلامية.

أما الطالبان سلامة وعاشور فهما أسيران محرران من سجون الاحتلال، التي لا تزال تغيب أيضاً الطالبتين في كلية الشريعة بجامعة النجاح "عائدة عمار المصري" و"آمنة بلال اشتية"، لليوم الــ116 على التوالي.

 وصعدت قوات الاحتلال وأجهزة السلطة مؤخراً من عمليات اعتقال وملاحقة طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات على نشطاء الكتلة التي تمكنت في الأشهر الأخيرة من تحقيق انجازات كبيرة سواء على صعيد الانتخابات كما جرى في جامعة بيرزيت، أو تعزيز وجودها وفعالياتها كما جرى في جامعة النجاح بنابلس، وبوليتكنيك فلسطين في الخليل

#الاعتقال الإداري #الاحتلال

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