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نقابة الصحفيين تشيد بمطالبة الرئيس خلال لقائه بايدن بمحاسبة قتلة الشهيدة أبو عاقلة

السبت 16 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تشيد بمطالبة الرئيس خلال لقائه بايدن بمحاسبة قتلة الشهيدة أبو عاقلة



رام الله / سما /

أشاد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام بحرص الرئيس محمود عباس خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن على وضع الأمور في نصابها، فيما يتعلق بالمطالبة بمحاكمة ومحاسبة قتلة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

واعتبر اللحام في حديث إذاعي ، صباح اليوم السبت، هذه المطالبة إشارة مسؤولة من قبل السيد الرئيس تجاه الحالة الاعلامية الفلسطينية، وضرورة حمايتها وتوفير السبل للعمل بحرية.

وأضاف ان شعبنا لا يريد سوى العدالة من خلال تحقيق مطالبه العادلة، رغم كبر التحديات والمحاولات لشطب القضية الفلسطينية، وجعلها مسألة ثانوية.

#نقابة الصحفيين #الرئيس عباس #شيرين أبو عاقلة

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