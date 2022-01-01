الصحة بغزة: الموجة الحالية من كورونا ستكون "شديدة"

غزة / سما /

قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، اليوم السبت، إن الموجة الحالية في قطاع غزة من متحور كورونا ستكون "موجة شديدة"، مرجحًا إصابة أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال ضهير خلال تصريحات إذاعية، إن المتحور الجديد لا يختلف كثيرًا عن المتحورات السابقة من أوميكرون، وأعراضه لا تختلف عن الأعراض السابقة، مشددًا على ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى، أن الوزارة في غزة ستتعامل مع الموجة الخامسة من كورونا وستعبر منها كما عبرت من الموجات السابقة، مضيفًا أنهم يلاحظون أن كل السلالات التي ظهرت حديثًا أخف خطورة من سابقاتها، ولكن قدرتها على الإنتشار أكبر.