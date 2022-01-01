الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم ومراعيهم.

وكانت طائرات الاحتلال شنت هجوما صاروخيا صباح اليوم على موقعين وسط القطاع، واستهدفت بحريتها الصيادين شمال قطاع غزة.