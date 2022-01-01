  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

السبت 16 يوليو 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم ومراعيهم.

وكانت طائرات الاحتلال شنت هجوما صاروخيا صباح اليوم على موقعين وسط القطاع، واستهدفت بحريتها الصيادين شمال قطاع غزة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

البيان الأميركي حول العلاقة الأميركية الفلسطينية عقب زيارة الرئيس بايدن

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة ونشكركم على دعم الاونروا والمستشفيات

بيان الرئاسة الفلسطينية لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى فلسطين ...

بعد القرار السعودي .. نتنياهو يبعث رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان

بايدن يصل إلى السعودية ويلتقي الملك سلمان ولي عهده

بايدن: حذرت محمد بن سلمان من تكرار حوادث مماثلة لمقتل خاشقجي

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الوسيط المصري

صحيفة عبرية: مصر تدخلت لمنع التصعيد بين المقاومة والاحتلال

غزة: أب ونجلاه يحاولون نحر شاب ويقطعون أذنه

هل يزور كوخافي السعودية أم المغرب علنا بعد لقاءات سرية عديدة ؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة والنصيرات

الاعلام العبري : القبة الحديدية تعترض صاروخين اطلقا من غزة تجاه عسقلان

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم