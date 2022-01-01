زيارة بايدن ترسيخ الاحتلال والانتظار في الانفاق ،،، مصطفى ابراهيم

ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يتلوا خطابه أمام الرئيس الامريكي جو بايدن بأنه يقول: اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.



وربما أن الرئيس عباس يدرك تماما أن بايدن لن يقدم شئ للفلسطينيين، وان ما قاله امام بايدن، إن أي استقرار في المنطقة وأي سلام لا يمكن أن يستقيم ما دام الاحتلال جاثماً.



وما دامت إسرائيل تتنصل من الاتفاقات، وتواصل سياسات الاستيطان وسياسة الفصل العنصري والقتل والاعتقالات اليومية، ولا تستجيب للقرارات الدولية. ولا حتى المبادرة العربية للسلام، والوحيد المتمسك بها هو الرئيس عباس، وأن إجراءات التطبيع مع الدول العربية لا يمكن أن تساعد في دفع حل سياسي، وإن الاستقرار والسلام في المنطقة يبدأن من هنا وليس العكس.



ومع ادراك الفلسطينيين أن اهداف زيارة بايدن وادارته ليست فلسطين ولن يقدما لهم سوى الوعود والوهم والانتظار، فإن بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية يتحدثوا بايجابية، وإن اجتماع الرئيس عباس بالرئيس بايدن كان مهماً، من حيث التوقيت والرسائل، كما كانت الفترة الزمنية المخصصة له مهمة أيضاً، والتي تضمنت محادثة رباعية موجزة مع الرئيس عباس.



وإن بايدن على عكس الرؤساء السابقين، أظهر اهتماما في التفاصيل وفهم جميع النقاط الساخنة للصراع.



لا يزال هناك من القيادة يثق بالادارة الامريكية وبايدن وهم لا يدركون إلى أي مدى كانت ادارة بايدن مستعدة وراغبة في الشروع في خطوات حقيقية بشأن القضية الفلسطينية.



من الواضح ان الادارة الامريكية لن تضغط على اسرائيل للشروع في تسوية سياسية دائمة أو تعقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني. فكل ذلك اضغاث احلام. وإن التفاؤل الذي يبديه المسؤلين الفلسطينيين بهذا الشأن هو الاستمرار في سياسة الانتظار في الاتفاق.



لن تكون هناك اجراءات جديدة وكل ذلك وعود وبعيدة المدى وغير ممكنة سواء خلال فترة الحكومة الاسرائيلية الانتقالية أو أي حكومة مقبلة، فالحكومات المتعاقبة السابقة واللاحقة سياساتها اصبحت اكثر واضحا، بما فيها الحكومة الانتقالية والتي كانت سياساتها اشد وضوحا تجاه القضية الفلسطينية، اضافة إلى أن الانتخابات الأمريكية تلوح في الأفق. عن أي روح ايجابية يتحدث البعض؟



حتى مطالب السلطة الفلسطينية المتعلقة بالقنصلية وغيرها، لن تقوم الادارة الامريكية بافتتاح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ورفع المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية، واعادة افتتاح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية. كل هذه المطالب لن تستطع الادارة الامريكية تلبيتها، والتفاؤل الفلسطيني مجرد وعود وتوقعات من غير المعروف ما إذا كانت ستتم تلبيتها ومتى سيتم ذلك.



حتى أن موقف الادارة الامريكية كان واضحاً من خلال البيان الذي نشره بعد نهاية اجتماع بايدن -ابو عباس، وأن الرئيس الأمريكي قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن موقف الولايات المتحدة من القدس أنها عاصمة إسرائيل، وان سياسات الولايات المتحدة تقول إن تحديد حدود السيادة في القدس، يجب أن يتم الاتفاق عليها في إطار مفاوضات تهدف للتوصل إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين .

وأن بايدن شدد لعباس على أهمية خلق أفق سياسي للفلسطينيين، وإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الطرفين ودول أخرى في المنطقة لتحقيق هذا الهدف.



الادعاء بأن كلمات الخطاب التي استخدمها الرئيس بايدن تدل على روح إيجابية، سواء في البيان الختامي للزيارة أو في لقائه بالرئيس عباس فإن نجاح ونتائج الزيارة إلى بيت لحم سيُختبر بالأفعال وليس بالكلمات الايجابية. في النهاية سيتعين على القيادة الفلسطينية قبل الإدارة الامريكية أن تدرك وتقرر ما إذا كانت القضية الفلسطينية انسانية أم سياسية، وأن الفلسطينين ليسو متسولين، و أن قضيتهم سياسية وان معاملتهم من تقديم حزم مساعدات انسانية هو تقزيم واهانة لهم ومشروعهم الوطني.

هذه الصورة النمطية هي تعبير عن انحطاط للحال الفلسطيني وبؤس النظام السياسي الفلسطيني، والتي تتشكل منذ فترة ويتم تعميمها ضمن سياسة إسرائيلية، من خلال مساعدات مالية واقتصادية انسانية هذا السياسة وهذا التعامل يجب أن بتغير من خلال اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، وعدم الاستمرار في الانتظار والركون للوعود، وان الشعب الفلسطيني له قضية وحركة تحرر وطني، يسعى إلى الحرية وتقرير المصير.