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الخليل: الاحتلال يحتجز طفلة ويفتش منازل ويغلق طريق مسافر يطا

السبت 16 يوليو 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلة على حاجز أبو الريش بالقرب من الحرم الابراهيمي، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وأغلقت الطريق المؤدية الى مسافر يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطفلة أنوار عامر برقان (14 عاما) على حاجز أبو الريش لعدة ساعات، وأجرت معها تحقيقا ميدانيا قبل الإفراج عنها .

كما داهمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين عرف منها منزل روبين الجعبري، وجميل أبو منشار، ومحمد ربحي أبو صبحة، واستولت على جهاز تسجيل كاميرات مراقبة في قرية سوسيا شرق يطا، وأغلقت الطريق المؤدية الى سوسيا ومسافر يطا بالسواتر الترابية.

#الخليل #الاحتلال

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