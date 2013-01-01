تحذير من مايكروسوفت: دعم "ويندوز 8" أوشك على الانتهاء

وكالات / سما /

أصدرت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية تحذيرا عاجلا لمستخدمي الكمبيوتر بضرورة الترقية إلى ”ويندوز 10″، بعد أن أوشك دعمها لـ“ويندوز 8“ على الانتهاء.

ووضعت شركة التكنولوجيا العملاقة ملايين الأشخاص في ”حالة إنذار“، ممن لم يقوموا بعد بالترقية إلى ”ويندوز 10″، حسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية.

وفي تقرير اليوم الجمعة أشارت الصحيفة إلى أن ”مايكروسوفت“ بدأت مؤخرا بعرض رسالة ”نهاية الدعم“ التي بدأت تظهر لأولئك الذين يستخدمون ”ويندوز 8“.

ولفتت إلى أنه تم إصدار نظام التشغيل هذا الذي يتمتع بشعبية كبيرة لأول مرة في عام 2013، وتخطط الشركة لوقف دعمها للنظام في بداية العام المقبل.

وقالت الصحيفة: ”هذا يعني أن تحديثات الأمان المهمة، التي تُستخدم لإصلاح نقاط الضعف الخطيرة التي يمكن للقراصنة استغلالها، لن تكون متاحة لمستخدمي ويندوز 8“.

وأضافت أنه من أجل الاستمرار في تلقي التحديثات سيحتاج هؤلاء إلى الترقية لنظام ”ويندوز 10“.

وقالت الشركة في رسالتها: ”10 كانون الثاني/ يناير 2023 هو آخر يوم ستقدم فيه مايكروسوفت تحديثات الأمان والدعم الفني لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 8.. نتواصل الآن لمساعدتك في الاستعداد لما هو قادم“.

ووفقًا لإحصائيات متخصصة يمتلك نظام ”ويندوز 8“ نسبة 1.63% من سوق أنظمة التشغيل، ما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون نظام التشغيل هذا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقالت الصحيفة: ”تظهر الأرقام المخاطر الأمنية التي يواجهها الكثير من مستخدمي ويندوز.. ولا يزال يتم استخدام ويندوز 7 من قبل عدد كبير من الأشخاص على الرغم من وصول النظام إلى نهاية الدعم في عام 2020، وهذا يعني أن مستخدمي هذا النظام لم يتلقوا منذ سنوات التحديثات الأمنية الضرورية التي ستحميهم من الأخطاء ونقاط الضعف“.

ولفتت الصحيفة أن مستخدمي نظام ”ويندوز 8“ سيواجهون نفس الموقف بعد انتهاء الدعم من قبل ”مايكروسوفت“.

وأشارت إلى أن هجمات القراصنة، خاصة هجمات WannaCry ransomware تعتبر بعضًا من أكثر هجمات القرصنة شهرة في السنوات الأخيرة.

وشهد هذا الهجوم الإلكتروني في جميع أنحاء العالم تشفير بيانات الضحايا، مع استهداف أجهزة ”ويندوز“ على وجه التحديد.