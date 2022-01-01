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شباب رفح يتعاقد مع خامس صفقات الانتقالات الصيفية

السبت 16 يوليو 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتعاقد مع خامس صفقات الانتقالات الصيفية



رفح / سما /

واصل نادي شباب رفح مساعيه لاستغلال الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وأتم شباب رفح تعاقده مع حارس المرمى أسامة برهوم الذي لعب الموسم الماضي مع القادسية.

ويعتبر برهوم اللاعب الخامس الذي ينضم لشباب رفح بعدما سبق له التعاقد مع عبد الله قفة، محمود عمران، ناجي النحال، وأدهم أبو سمرة.

ولا زال شباب رفح يحاول استغلال الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع مزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الساعي للاحتفاظ بلقب الدوري الذي حققه في الموسمين الماضيين.

#شباب رفح #دوري الممتازة

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