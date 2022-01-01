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شباب جباليا يتعاقد مع لاعب ثالث ويجدد عقود 7 لاعبين

السبت 16 يوليو 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب جباليا يتعاقد مع لاعب ثالث ويجدد عقود 7 لاعبين



غزة / سما /

واصل نادي شباب جباليا حراكه في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم القادم.

وأعلن شباب جباليا توصله لاتفاق للتعاقد مع حارس غزة الرياضي إسماعيل المدهون للعب معه لمدة موسم واحد.

ويعتبر المدهون اللاعب الثالث الذي ينضم لشباب جباليا بعد مؤمن زيدان، ويوسف داود.

ونجح شباب جباليا في تجديد عقود اللاعبين أمجد أبو عودة وعماد السبع لمواصلة المشوار الموسم القادم.

وكان قد سبق وأعلن شباب جباليا عن تجديد عقود 5 لاعبين هم: محمد أبو حسنين، مؤيد اسماعيل، طارق العطار، فراس الأسمر، ووسام سلامة.

#شباب جباليا #دوري الممتازة

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