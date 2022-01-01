خدمات رفح يضم لاعب سادس

غزة / سما /

واصل نادي خدمات رفح مساعيه لترتيب صفوف فريقه استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم القادم.

واستعاد خدمات رفح لاعبه وقائده السابق الحارس أحمد ضهير الذي لعب الموسم الماضي مع اتحاد الشجاعية في مرحبة الإياب.

ويعتبر ضهير اللاعب السادس الذي ينضم لخدمات رفح في الانتقالات الصيفية الحالية بعدما سبق له ضم، أدهم القاضي، محمود النيرب، هيثم فتيحة، أحمد العمواسي، وحمادة الهمص.

ويعتبر ضهير من ركائز خدمات رفح وحقق عدة بطولات خلال سنوات طويلة، لكن الموسم القادم يمكن أن يكون الأخير قبل الاعتزال أو مواصلة المشوار، الذي سيكون بقرار من مجلس الإدارة.